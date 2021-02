Condò: “Eriksen? Avevo fatto finta di rassegnarmi ma mi è piaciuta l’ultima mossa di Conte”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato del metodo bastone e carota da parte di Antonio Conte:

“La natura di Conte è essere bastone e carota, i giocatori si affezionano a lui. Hanno molte aspettative, Conte migliora molti giocatori. Il giocatore vede Conte e dice ‘Diventerò più forte’. Non è automatismo, certo. E poi ci sono alcuni giocatori che dicono ‘No, bastone non mi piace’. La carota a Eriksen però mi è piaciuta: avevo fatto finta di rassegnarmi ma ho sempre coltivato una speranza di vederlo ancora all’Inter. Conte ha dato subito la carota di giocare titolare dopo il bel gol al Milan ed è stata un’ottima mossa. Eriksen ha fatto una discreta partita con il Benevento, non eccezionale ma Conte gli ha aperto un credito”.

DZEKO – “Non sarà facile risolvere il caso per la Roma ma lo dovranno chiarire. Non è pensabile che Dzeko rimanga così in disparte fino a giugno”.