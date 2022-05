Condò: “Finale di campionato appassionante. La migliore garanzia della sua regolarità…”

Dalle colonne di Repubblica, il giornalista ha fatto alcune considerazioni sul campionato

"Il pareggio in extremis di Altare a Salerno, che il buon Cagliari “fatto in casa” meritava, tiene dentro negli ultimi 180’ persino il Venezia, retrocesso fino al 99’ dell’Arechi. L’unica corsa conclusa è quella del quartetto di Champions, l’intreccio tra le altre linee del campionato — scudetto, Europa minore, salvezza — è la migliore garanzia della sua regolarità. Per raggiungere i loro traguardi, domenica prossima l’Atalanta dovrà fare risultato in casa del Milan mentre il Cagliari non potrà concedere nulla all’Inter. Un’ottima situazione".