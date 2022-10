Condò: “Inter, il sospetto è che sia la fine dell’alternanza tra Handanovic e Onana”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Barcellona per 1-0

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Barcellona per 1-0: "In casa Inter il sospetto dopo questa partita è che sia la fine dell’alternanza tra Handanovic e Onana”. Questa sera Onana ha tenuto la porta inviolata in Champions League, dopo le due precedenti partite giocate con Bayern e Viktoria Plzen; in campionato invece ha sempre giocato Handanovic.