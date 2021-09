Condò: “Per l’Inter la Fiorentina è il primo vero test probante in campionato”

Prima di Fiorentina-Inter, Paolo Condò ha sottolineato come quella del Franchi sia una partita importante per entrambe le squadre

Intervenuto a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Inter , Paolo Condò ha sottolineato come quella del Franchi sia una partita importante per entrambe le squadre:

"E' un test per entrambe. Per l'Inter è il primo molto probante in campionato. La Fiorentina in questo momento è la squadra rivelazione della Serie A, che ha fatto di più rispetto alla scorsa stagione. Non solo dal punto di vista della classifica, ma anche del gioco. Quello con l'Inter è un crash test".