Condò: “Inter, ad un certo punto ci sono dei crolli. Conte deve gestire gli esterni”

In un suo intervento su Skysport, Condò ha parlato dell’eliminazione dell’Inter in Coppa Italia: «Non credo si tratti di mancanza di cattiveria. Nella storia di questa stagione si sono visti bei primi tempi come contro Barcellona e Dortmund e poi crolli nella seconda parte della gara, così è arrivata l’eliminazione dalla CL. È come se ad un certo punto la squadra avesse la lingua fuori. Conte dovrebbe pensare a ridurre il tempo di gioco degli esterni ai quali chiede un grosso sacrificio. Anche a Napoli la squadra di Conte ha fatto un bel primo tempo. Quando riesci a fare gioco, cambiando anche modulo con Eriksen, si parla di una nuova Inter».

(Fonte: SS24)