Condò: “Italia, sbagliate alcune valutazioni. Di Chiesa per esempio abbiamo pensato che…”

Dopo il pareggio in Irlanda del Nord, l'Italia dovrà nuovamente giocarsi l'accesso ai Mondiali con i playoff

"Gli altri errori sono piccole tessere di un mosaico sfregiato. Si è parlato troppo del Pallone d’oro a Jorginho, caricandolo di una pressione che evidentemente non è riuscito a sostenere. Abbiamo sottovalutato la mancanza del portentoso Spinazzola dell’Europeo. Abbiamo pensato che Chiesa fosse ormai pronto a recitare da superstar, e non è così. Abbiamo pagato il logorio ormai cronico di giocatori fondamentali come Verratti, per non dire del Chiellini versione extralarge in un torneo breve. Piccoli errori che hanno eroso un margine più sottile rispetto a quanto ci illudevamo fosse".