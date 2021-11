Condò: “Insigne-Napoli, la mia sensazione è chiara. La sua nuova squadra…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, accostato anche all'Inter

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, accostato anche all'Inter: "Insigne? La mia sensazione è che la storia affettuosa tra Lorenzo e De Laurentiis si sia conclusa nella sera del mancato rientro del Napoli in ritiro. Tutte le mosse a cui assistiamo a un certo punto cozzano contro il muro dato da un rapporto umano che è cambiato. Ma non significa che non giocherà al massimo fino all’ultimo, si preoccuperà della nuova squadra dopo lo scudetto che può essere il traguardo massimo della carriera”.