Condò: “Inter, la Champions non è più un tabù. Inzaghi ha imparato a…”

"Anche la Juventus usa alternare fasi di gioco molto offensive ad altre conservative, e l’efficacia con cui l’ha fatto contro la Lazio non ha precedenti nella seconda tranche di Allegri. Non è ancora possibile quantificare il guadagno che la Juve capitalizzerà non giocando le coppe: Allegri non è il tecnico che se ha più tempo si sfinisce di tattica, più probabile che aggiunga qualche schema sui calci piazzati. Diverso il discorso fisico, anche perché la Juve ha una rosa più stringata rispetto all’Inter: la verità — paradossale nel microclima di tifo contrario italiano — è che più le sue rivali andranno avanti in Europa, più saranno le chance bianconere in campionato".