Condò: “Champions, l’Inter viaggia come quarta/quinta favorita. Il secondo posto…”

Dalle colonne de La Repubblica, il giornalista parla della possibilità per l'Italia di avere un quinto club in Champions League

Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò parla della possibilità per l'Italia di avere un quinto club in Champions League. "La raccolta nell’autunno europeo ricalca quella della passata stagione, con alcune significative differenze. La prima cosa da dire è che ci manca la punta, ovvero la squadra qualificata agli ottavi di Champions da prima del girone, e dunque inserita nell’urna nobile per il sorteggio di lunedì. L’anno scorso ci riuscì il Napoli, che non a caso godette di un ottavo facile (5-0 complessivo all’Eintracht)".

"Le aspettative di quest’anno erano puntate sull’Inter, che sul più bello ha mancato il bersaglio pareggiando in casa con la sorprendente Real Sociedad e chiudendo al secondo posto. Per la finalista dello scorso giugno, che in questo torneo viaggia come quarta/quinta favorita, vuol dire anticipare agli ottavi il primo sorteggio potenzialmente letale. Napoli e Lazio hanno ripetuto il girone delle milanesi dell’anno scorso. Rispetto all’edizione precedente il Milan ha fatto più della Juve, senza però evitare la retrocessione in Europa League".