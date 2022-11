Condò: “Inter, classifica piange per le nequizie di settembre. Il gol di Dzeko…”

Tra le pagine dell'edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul Bologna e il momento dei nerazzurri: "La classifica dell’Inter piange per le nequizie di settembre, una pietra al collo che le vieta ulteriori passaggi a vuoto: quando ne capita uno, come in casa della Juve, la squadra affoga. Ieri il Bologna è stato raggiunto e superato di slancio col solito Dimarco in copertina, ma è sul bellissimo 1-1 di Dzeko che ci piace argomentare.