L’Inter stasera non ha un compito facile, ma una vittoria del Napoli gliel’avrebbe complicata mentalmente: è la differenza tra il trapezista che volteggia con la rete sotto, e quello cui viene tolta. La squadra di Conte resta candidata forte al titolo, ma quel 39 alla voce gol realizzati è appena il sesto in graduatoria, e non basta la miglior difesa per sentirsi tranquilli. Un confronto con le ultime dieci stagioni dice che il dato dei gol subiti è all’altezza degli anni migliori (i due Spalletti, l’ultimo Sarri e il primo Ancelotti) mentre quello dei gol segnati vale la rovinosa stagione scorsa (38) e quella del cambio Ancelotti/Gattuso (37)".