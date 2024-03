Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò è tornato sulle eliminazioni dalla Champions League di Napoli e Inter . "Del Napoli me l'aspettavo, dell'Inter no. L'Inter ero abbastanza convinto che passasse e sono tutt'ora convinto, malgrado per una partita e mezza, perché all'andata ha vinto soltanto 1-0 pur meritando di più, che Simeone ha messo nel sacco Inzaghi".

"Sono abbastanza deluso in questo senso perché l'Inter in questa stagione è una delle prime quattro squadre in Europa e quindi non ha ottenuto il risultato che avrebbe dovuto ottenere".