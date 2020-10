Condò: “Inter, il pareggio ha evitato la crisi. La gara consegna un grande dubbio. Eriksen…”

Al termine di Inter-Parma, Paolo Condò ha commentato la prestazione dei nerazzurri. Questa l’analisi del giornalista sulla gara: “Prima della partita avevamo detto che questi dovevano essere o tre punti o tre punti, è arrivato all’ultimo minuto il brodino di un pareggio che evita la crisi. Questa gara consegna all’Inter il grande dubbio: se manca Lukaku cosa faccio? Oggi è fallito il piano B. Consegna all’Inter anche la necessità di fare una grande impresa a Madrid per dare un colpo di timone secco per riportare degli entusiasmi che secondo me stanno scemando. Io da Eriksen mi sarei aspettato quello che ha fatto Brozovic quando è entrato, cioè impadronirsi del pallone e tirare. Eriksen è un grande tiratore ma all’Inter non lo sanno perché non tira mai. Il rigore su Perisic? Secondo me bisognerebbe tornare allo spirito iniziale del Var. Se il varista vede come in questo caso chiama l’arbitro e gli dice di andarlo a rivedere“.

(Sky Sport)