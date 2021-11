Condò: “Da Spalletti a Inzaghi passando per Conte: l’Inter vive questa fase ora”

In studio a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così del momento dell'Inter e in particolare del percorso dei nerazzurri in questi anni

Alessandro Cosattini

In studio a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così del momento dell'Inter e in particolare del percorso dei nerazzurri in questi anni: “C’è una dinamica di squadra all’Inter. Spalletti la riporta a giocare la Champions League, mancava dalla stagione successiva al Triplete. Ha fatto da motorino di avviamento di una grande del nostro calcio dopo un periodo oscuro. Conte completa il lavoro vincendo lo scudetto, Inzaghi è nella terza fase, quella del mantenimento, del contenimento, non sempre semplice”.