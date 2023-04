Condò: “Inter, diffidati molto pesanti. C’è una cosa da non fare col Benfica”

Pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Benfica, Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha parlato di un tema molto importante questa sera e in ottica qualificazione. Queste le sue considerazioni: "Diffidati Inter? Sono molto pesanti. La cosa fondamentale saranno i primi 15 minuti. L’Inter non deve alimentare nessun tipo di speranza nel Benfica. Deve far vedere che la superiorità di Lisbona è manifesta anche stasera. Il Benfica non vive il suo miglior periodo, l’Inter in campionato ha problemi gravi, questa sera però deve metterli da parte e arrivare in semifinale. Dal punto di vista sportivo, se arrivi in semifinale di Champions League, il giudizio sulla stagione è positivo a prescindere a mio avviso".