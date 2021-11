Condò: “Dzeko grandissimo, Perisic migliore in campo. Inter convincente, quei 10′ finali…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolò Condò ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk

"Mi rifiuto di credere che il Real Madrid possa perdere contro lo Sheriff. L'Inter ha giocato bene oggi, ha dato continuità alla prova ottima contro il Napoli. Direi che è una squadra che ha acquisito certezze, Perisic è stato il migliore in campo. L'Inter è stata molto convincente contro una squadra di qualità anche se molle nei momenti decisivi. L'Inter ha giustificato le sue ambizioni con queste ambizioni. Dzeko? Come calciatore è grandissimo, è un regista offensivo, non è soltanto un attaccante. Come punta pura, oggi è stato perfetto nel secondo tempo, nel primo no e non ha concretizzato. Le critiche partivano da questa interpretazione del ruolo di punta, la cosa che ricordo di Dzeko è la partecipazione al gioco offensivo. Il primo gol nasce da un triangolo in campo aperto con Perisic, è Dzeko a lanciare Perisic ad inizio azione".