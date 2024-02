Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così di Inter-Atletico in vista del match d'andata degli ottavi di finale di Champions:

"Si può dire che l'Inter è più forte? Questa è un doppio confronto da 60-40 a favore dell'Inter. Inter favorita ma non così nettamente. L'Atletico non è solo la squadra irriducibile di una volta, ha delle geometrie, difende con Witsel che imposta il gioco. Ha un campione fenomenale come Griezmann che, muovendosi tra le linee, può fare la differenza. Credo che Inzaghi abbia preparato una gabbia o un giocatore che lo marchi da più vicino, è il più pericoloso"