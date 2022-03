Condò: “Inter, Dzeko-Lautaro non nati per giocare insieme. Gosens e Perisic…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista ha commentato il momento complicato che sta attraversando la squadra nerazzurra

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato il momento complicato che sta attraversando l'Inter. Il commento del giornalista: "È un problema psicologico dato del fatto che prima della doppietta di Giroud l'Inter aveva vinto il campionato. Incide che l'attacco Lautaro-Dzeko non sia combinato bene, sono due giocatori che sono riusciti per molto tempo a fornire un rendimento apprezzabile, ma non sono nati per giocare insieme. C'è un altro aspetto che non è stato citato, ovvero che c'è Gosens da mettere in squadra".