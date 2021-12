Condò: “Inter, 46 punti sono indizio scudetto. E c’è curiosità di capire se…”

Intervenuto sulle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Torino, la settima consecutiva per i nerazzurri:

"Milano vicina all’Europa come nella vecchia canzone di Lucio Dalla, quindi. E se 46 punti al giro di boa non valgono una garanzia assoluta di scudetto, sono uno di quegli indizi sui quali Agatha Christie ha costruito le fortune di Poirot. L’Inter li ha accumulati in due modi: gradatamente prima, come un pilota che in fase di rullaggio verifica che siano accese tutte le spie giuste, e poi di colpo — bam! — sette vittorie consecutive segnando un sacco di gol con un sacco di giocatori (e subendone due soltanto dal Napoli, nel primo match del ciclo di successi). Si è già detto più volte che il calendario asimmetrico proporrà alla squadra di Inzaghi, fra gennaio e metà febbraio, la maggior parte delle difficoltà del ritorno: una scansione importante in chiave scudetto — mantenere questo margine sarebbe un ulteriore segnale — e non trascurabile nemmeno nel discorso Champions. La gara d’andata col Liverpool arriverà al termine del super- ciclo, e la curiosità di capire quanto valga quest’Inter in Europa non si è esaurita con il ko di Madrid. La vittoria di ieri è stata probabilmente la più sofferta delle sette, a parte i 10’ finali col Napoli, e del resto il Torino ha completato a San Siro una serie impressionante di sconfitte per 1-0: Juventus, Napoli, Milan, Roma e adesso Inter".