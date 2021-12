Condò: “Inter, Inzaghi ha trovato l’assetto perfetto. E devo fare un mea culpa”

Il commento del giornalista: "Il calendario spinge ora i nerazzurri verso il titolo d'inverno, considerato lo scontro diretto fra Milan e Napoli di domenica sera"

Ieri, per esempio, Dumfries ha fatto balenare quel che potrebbe diventare se le lezioni tattiche in corso valorizzeranno la sua potenza atletica; Barella ha confezionato una serie di assist magnifici. Sanchez ha segnato un gol d'autore, e chissà che perfino l'acquisto meno indovinato di questa gestione non faccia in tempo a rimontare le delusioni date fin qui. Per andare in testa da solo Inzaghi ci ha messo di più rispetto al primo Conte (soltanto 3 giornate allora), ma è in netto anticipo (17 turni contro 22) rispetto all'anno scorso, quello dello scudetto.