Condò: “Inter, Inzaghi palesa limiti inattesi: quella dei cambi sembra una fobia”

Tra le pagine dell'edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così il momento di crisi dell'Inter dopo il KO di Udine: "L'Inter ha perso la terza gara in Serie A, raggiungendo il 18 settembre un dato negativo che l'anno scorso era arrivato appena il 20 febbraio: la difesa non dà più sicurezza né nei singoli né nel gioco di reparto, e un mercato basato essenzialmente sul ritorno di Lukaku paga la perdurante assenza del gigante belga. In più Simone Inzaghi, che anche senza scudetto era uscito promosso dalla prima stagione nerazzurra, sta palesando inattesi limiti. La doppia sostituzione dopo mezz'ora per non rischiare i giocatori già ammoniti non è sembrata una mossa, ma una fobia: se c'è un modo per "perdere" uomini, è questo".