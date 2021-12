Condò sull’Inter: “Inzaghi si è preso lo spogliatoio con imprevedibile naturalezza e…”

Intervenuto sulle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha commentato così il girone di Champions League dell'Inter

"L’Inter ha vinto una volta sola in casa del Real, nel 1967. Nelle altre sette occasioni, l’ultima a Valdebebas, ha sempre perso: non il più semplice dei compiti per guadagnare la testa del girone. Se però esiste un momento propizio, è questo. La squadra sta benissimo, la dimensione della vittoria romana (e su Mourinho, con tutto ciò che significa) ha fatto decollare l’autostima, Inzaghi si è preso lo spogliatoio con imprevedibile naturalezza. Il Real è in fuga in Liga con discreto margine sul Siviglia e distacco abissale (16 punti!) sul Barcellona. Però sabato ha perso Benzema, il suo centro di gravità non soltanto offensivo".