Condò: “L’Inter di Inzaghi sta crescendo. Contro il Liverpool con ambizione”

I nerazzurri affronteranno negli ottavi di finale di Champions League la formazione allenata da Jurgen Klopp

Paolo Condò, nel suo editoriale per Repubblica, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League, che ha riservato all'Inter il doppio confronto contro il Liverpool: "L'Inter ha pescato una delle tre rivali con le quali partiva sfavorita. Oggi il Liverpool è in gran forma, e niente lascia pensare che a febbraio sarà qualcosa di meno: l'Inter invece sta crescendo di settimana in settimana, Inzaghi aggiunge qualcosa a ogni gara e le sue potenzialità sono ancora inesplorate. Il Real l'ha respinta, non l'ha distrutta, lasciandole l'ambizione di riprovare l'assalto al cielo con maggiore precisione. E col ritmo. Anfield va vissuta come una discoteca scatenata, non ci puoi ballare un lento, il disc-jockey non sa nemmeno cosa sia".