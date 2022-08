Condò: “Inter diversa con Lukaku, vi spiego. Gosens non è Perisic, mi aspetto…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: “Lukaku? Mi immagino un’Inter diversa io, nel solco di ciò che ha fatto Inzaghi l’anno scorso. Non che lascia tanto spazio per far correre Lukaku, ma ora occuperà maggiormente l’area di rigore ecco. Big Rom è la prima punta ovviamente, Lautaro Martinez gli starà accanto. Bisogna tenere presente che Gosens non è Perisic. Mi aspetto risalga ai livelli dell’Atalanta, ma per ora quei livelli sono lontani. Mi aspetto un contributo maggiore da parte di Calhanoglu, ma anche Barella e gli esterni".