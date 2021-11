Condò: “L’Inter sta diventando una macchina. Dà la sensazione…”

Le parole del giornalista a proposito dei nerazzurri dopo la sfida di ieri sera con il Venezia

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato del momento dell'Inter, reduce da un importante filotto di vittorie. Queste le sue considerazioni: "L'Inter sta diventando una macchina. In Champions viene da tre vittorie di fila, in campionato ne ha vinte quattro su cinque. La squadra si trova, dà la sensazione di divertirsi. Probabilmente questo assetto più offensivo piace e in questo momento l'Inter è la squadra che ha maggiore velocità".