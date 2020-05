Condò: “Icardi? Discreto risultato per l’Inter ma andrebbe rivalutato tutto se…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato così della ripresa del campionato:

“L’Inter si gioca moltissimo con il recupero, se batte la Samp va a 57, rimane distante 5 e 6 punti da Lazio e Juve ma li vede, non sono sparite al di là della curva. Sarà il primo turno di campionato, sarà importantissimo anche per l’Atalanta che ha 3 punti di margine sulla Roma con una partita in meno. Il Napoli è dietro ma c’è anche la Coppa italia, gli azzurri hanno il 75% di approdare in finale di Coppa Italia visto che hanno vinto 1-0 all’andata a San Siro”.

ICARDI – “Per come si era messa, l’Inter ha raggiunto un discreto risultato, il valore assoluto di Icardi è superiore alla cifra del PSG. PSG che è stato abile a sfruttare la mutata situazione. C’è un’altra incognita: il valore di mercato di un giocatore in tempo di pandemia, questo non lo sa ancora nessuno. Se ci fosse questo calo generalizzato e tutti perdessero il 25%, allora l’Inter avrebbe tratto il massimo dalla cessione di Icardi”.