Condò: “Champions? Dall’Inter mi aspetto un rimbalzo. In casa devi fare punti”

"C'è un triello dal quale usciranno le due qualificate, forse per l'Inter sarebbe stato meglio iniziare con una trasferta, nella quale i punti non sono obbligatori. Perché in casa devi fare punti, sia con Bayern e Barcellona: ma io mi aspetto un rimbalzo dopo questo derby". Questa l'analisi di Paolo Condò, giornalista, negli studi di Sky Sport in merito al complicatissimo girone di Champions League che vedrà protagonista l'Inter.