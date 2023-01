Condò: “Inter da 6.5: ok Supercoppa e CL, ma che ritardo dal Napoli. Lukaku…”

Paolo Condò, nel suo editoriale di oggi per Repubblica, dà i voti al campionato dopo il girone d'andata. La valutazione dell'Inter in questo momento oscilla tra l'ottimo percorso in campo europeo, la vittoria in Supercoppa e l'evidente distacco dal Napoli in campionato.

Questa la riflessione del giornalista: "Pur avendo portato a casa con la Supercoppa il primo trofeo dell’anno, ed essendosi guadagnata l’accesso agli ottavi di Champions a scapito del Barcellona, l’ Inter ( 6.5) non merita un livello superiore perché sei sconfitte in campionato sono troppe. Il ko con l’Empoli ha chiuso la rincorsa al Napoli. 13 punti sono un’enormità, ben nove in meno rispetto al giro di boa del 2022, e l’aggiunta di copertina — il ritorno di Lukaku — non sta portando gli effetti sperati. In ogni caso, oltre alla coppa Italia Inzaghi ha un ottavo di Champions da far fruttare. Massimo rispetto per il Porto, ma era il meglio che potesse capitare".