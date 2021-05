Condò: “Eriksen è diventato un giocatore prezioso. Grazie alla competenza non hai…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sampdoria, Paolo Condò ha parlato del centrocampista danese

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sampdoria, dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha parlato della svolta di Christian Eriksen. Questo il commento del giornalista: "Eriksen a gennaio attendeva un club che venisse a prenderlo. Nel momento in cui non è stato possibile muoverlo, Eriksen, grazie al lavoro di Conte, è diventato un giocatore prezioso. Grazie alla competenza non hai buttato via dei soldi e hai valorizzato un giocatore".