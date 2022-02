Condò: “L’Inter con 3 punti a Napoli avrebbe chiuso il discorso scudetto”

A Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così di quanto accaduto allo stadio Maradona tra Napoli e Inter

A Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così di quanto accaduto allo stadio Maradona tra Napoli e Inter: “Napoli-Inter? Non è tutto come prima. L’Inter arrivava dal ko nel derby, al secondo scontro consecutivo con la seconda in classifica. Se avesse vinto l’Inter si chiudeva il discorso scudetto. Per l’Inter è passato un ostacolo molto alto, ora manca la Juventus”.