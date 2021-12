Condò: “Inter strepitosa, Roma ai minimi termini. Non c’è stata partita”

Le considerazioni del giornalista sul match dell'Olimpico vinto nettamente dai nerazzurri

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter in casa della Roma: "Abbiamo parlato molto di partita, ma in realtà non c'è stata. C'è stata un'Inter strepitosa, ma anche una Roma ai minimi termini. Con tutte le attenuanti del caso, a scanso di equivoci, ma consegnarsi fino all'inizio ad una tattica esclusivamente difensiva, anche sullo 0-3, è stato un segnale di Mourinho. Non ha gente, ma non ha nemmeno 8 punti nei confronti della Roma di Fonseca".