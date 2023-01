Condò: “Inter ha rimesso la testa davanti e sta meglio. Derby un viatico”

Tra le pagine dell'edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così il momento di Inter e Milan, avversarie nel derby di domenica prossima: "Pioli ha confidato troppo a lungo di poter ritrovare i suoi prodi, ed è probabile che per il derby di domenica irrobustisca il centrocampo: se il felicissimo acquisto di Maignan sterilizzò l’anno scorso la perdita di Donnarumma, stavolta l’addio di Kessie ha avuto effetti nefasti. L’Inter ha rimesso la testa davanti e sta decisamente meglio: oltre al Napoli è l’unica a tenere il ritmo dei due punti a partita. Il derby influenzerà la corsa alla prossima Champions, ma sarà soprattutto un viatico agli ottavi di questa: Milan-Tottenham il 14 febbraio, Inter-Porto il 22. Per come stanno viaggiando, sarebbe stato meglio il contrario".