Condò: “Inzaghi con l’Atalanta ha imparato una cosa. E i compiti per le vacanze sono ovvi”

"Nel segmento di stagione in cui tutti hanno lamentato assenze fondamentali, l’Inter è stata capace di farsi una ragione della mancanza di Lukaku e Brozovic: come dimostra lo scontro diretto di Bergamo, il primo vinto dopo cinque schiaffoni, Inzaghi ha imparato a gestire il calcio a 16, sport diverso da quello a 11 e anche a 14, dando i minuti giusti ai titolari per portarsi avanti e alle riserve per reggere sino alla fine. I compiti per le vacanze sono ovvi: per arrivare a 22 gol subiti l’anno scorso furono necessarie 25 gare, dieci in più di oggi.