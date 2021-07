Condò: “Il Belgio segnerà sicuramente. Lukaku? Se non sei al 100%…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima del fischio d'inizio di Italia-Belgio, Paolo Condò ha presentato così il match dell'Allianz Arena

"Nelle ultime 59 partite giocate, il Belgio ha segnato in 57 gare. E' una statistica impressionante. Stasera il Belgio segnerà, la chiave sarà la capacità dei nostri attaccanti di segnare due gol. E' il tema centrale. L'Italia è un'orchestra che sta suonando a ritmo sempre più veloce. Lukaku? Se non sei al 100%, non puoi affrontarlo".