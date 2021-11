Condò: “Italia, rinviare un turno di Serie A. Chi se ne frega della…”

La proposta del giornalista per permettere a Mancini di preparare al meglio i playoff

Rinviare un turno di Serie A per permettere a Roberto Mancini di preparare al meglio la semifinale dei playoff ed eventualmente la finale. È questa la proposta di Paolo Condò: "Una Lega Calcio lungimirante offrirebbe oggi stesso alla Federcalcio il rinvio della 30esima giornata di campionato, in modo da fissare a venerdì 18 marzo il raduno degli azzurri per gli spareggi mondiali. Quella è la settimana delle gare di ritorno degli ottavi delle coppe, e fino a giovedì avremo senz’altro qualche squadra impegnata. Ma è necessario che da venerdì Roberto Mancini possa contare sui suoi azzurri per riattivare quello spirito di squadra che tanto ha contato nella straordinaria vittoria europea della scorsa estate".

"L’Italia ha bisogno di arrivare a queste partite al massimo della forma. Il periodo dell’anno è favorevole, perché a fine marzo non è ancora il momento della stanchezza, se la Lega dà una mano si può aggiungere un 10 per cento di possibilità al 35 che vediamo adesso, considerata ovviamente la finale in campo avverso. La 30esima giornata si può recuperare a maggio, nei giorni occupati dalle finali delle coppe, o direttamente il 29 se non avremo una finalista di Champions, con buona pace della preparazione alle gare di inizio giugno di Nations League. Perché stavolta è il caso di dirlo chiaro: con un Mondiale in ballo, chi se ne frega della Nations League".