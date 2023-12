Condò: “Da Arteta a Xabi, lezioni di spagnolo alle big d’Europa. Italia, ti serve Klopp”

"Allargando la visuale, colpiscono i numeri dei tecnici importati e di quelli che allenano a casa loro. In questo momento in Premier gli inglesi sono 5, i francesi in Ligue 1 arrivano a 10, i tedeschi in Bundesliga sono 12, gli spagnoli in Liga 14, gli italiani in serie A 18. Se una Brexit del pallone non è mai esistita, è d’obbligo annotare come restiamo il Paese più mammone. La massima apertura dei nostri club all’opzione dell’allenatore straniero risale al 1996-97. L’Inter scelse Hodgson e il Milan il maestro Tabarez, la Roma prese Carlos Bianchi e la Lazio tenne Zeman fino a gennaio, Eriksson rimase alla Samp e Lucescu tornò per guidare la Reggiana".