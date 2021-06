Condò: “Italia squadra in fiducia, i calciatori sono ansiosi di giocare. La Svizzera…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha presentato il match dell'Olimpico di Roma tra Italia e Svizzera

"Guardando le facce dei calciatori dell'Italia, mi sembrano vogliosi di giocare. E' una squadra in fiducia. Shaqiri? Continua a giocare in club sovradimensionati rispetto al suo valore, anche se in Nazionale si esprime bene. Xhaka giocatore di livello. Ma io scelgo Freuler".