Condò: “Ecco perché Juve-Inter sarà uno spareggio. Tra due settimane…”

Le parole del giornalista nel focus di questa mattina per Repubblica sul treno di vetta in Serie A

Nel suo focus di giornata su Repubblica, Paolo Condò si sofferma sull'andamento delle prime della classe in Serie A.

L'ultimo turno ha infatti detto qualcosa in più sulla vetta. Queste le sue considerazioni: "La Lazio vale un posto in Champions, e forse qualcosa di più. Nel frattempo le vittorie di Inter e Juve hanno finito di spaccare il campionato in due tronconi - otto sopra, dodici sotto - mentre le sconfitte di Roma e Udinese hanno ristretto il gruppetto delle fuggitive: ora sono quattro.