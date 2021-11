Condò: “Juventus depressa. Il massacro di Stamford Bridge lascia scorie”

Le considerazioni del giornalista sui bianconeri di Allegri negli studi di Sky Sport

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato del momento delicatissimo che sta attraversando la Juventus, reduce anche dalla sconfitta contro l'Atalanta. Queste le sue considerazioni: "La Juventus dà la sensazione di una squadra depressa. La Juventus ha fatto in questo momento 18 gol, ben 12 squadre hanno fatto meglio. Certo, hanno perso Ronaldo, ma non esiste. Una scoppola, un massacro come quello di Stamford Bridge lascia scorie di sfiducia. Sarebbe stato meglio perdere così, ma provando a giocare la partita".