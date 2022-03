Condò: “Inzaghi di solito toglie gli ammoniti: perché ha tenuto in campo Sanchez?”

L’Inter è fuori dalla Champions League, sarà il Liverpool a giocarsi i quarti di finale. Ecco il commento di Paolo Condò

L’Inter vince 1-0, ma è fuori dalla Champions League. Sarà il Liverpool a giocarsi i quarti di finale. Così il noto giornalista Paolo Condò ha commentato la partita di Anfield a Sky Sport: “Il cambio perduto di Inzaghi. Una caratteristica è quella di cambiare i giocatori già ammoniti. Il primo giallo di Sanchez era un arancione in realtà, il mio è un rilievo, non una critica. Passare in 2 minuti dal gol di Lautaro che riapriva tutto a questo secondo intervento istintivo di Sanchez che prende il secondo giallo, lì hai la sensazione di rimpianto. Quello del mancato cambio di Sanchez. Dzeko non utilizzato è strano. I segnali erano buoni stasera, ma Sanchez è andato controvento. Lautaro un minuto dopo un grave errore ha tirato fuori un gran pezzo di bravura, è uno scalino importante fatto da lui. Skriniar mi ha fatto innamorare in queste gare, mette sempre la testa, la scivolata, sulle grandi occasioni. Bastoni anche ha giocato molto bene”.