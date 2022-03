Condò: “Giocare ad Anfield gasa. Se l’Inter segna un gol subito…”

A margine di Liverpool-Inter, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così a Sky Sport del match di Champions League

"L'Inter è chiamata a provare a segnare un gol subito per dare colore alla gara dopo il 2-0 dell'andata che è un risultato pesantissimo. Non ho nessun dubbio sulla serietà della prestazione, con un gol subito può diventare una serata divertente e ambiziosa. Anfield gasa, giocare lì, gasa anche chi è in trasferta. Gasa molto perché tu senti il tifo meraviglioso, ma non è aggressivo come in altri stadi. Per fare gol ad Anfield devi arrivarci con la squadra, non con i lanci lunghi. L'Inter deve accompagnare con tanti giocatori in area. Lautaro il secondo gol con la Salernitana lo fa con un'esitazione che spiazza tutti, è un colpo di grande classe".