Condò: “Italia, analizzare gli errori e frenare l’ondata di malevolo disincanto”

Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, parla del pareggio in Irlanda del Nord che ha condannato l'Italia a giocarsi l'accesso al Mondiale in Qatar con i playoff. Ecco le parole del giornalista:

"Non pensiamo che i play-off di marzo rispecchino il valore reale della Nazionale di Mancini, e che di conseguenza il titolo europeo di luglio sia stato frutto di una felicissima congiunzione astrale. È evidente che in un grande torneo le squadre in grado di vincere siano quattro o cinque, e che all’interno di questo lotto all’Italia le cose siano girate bene: ma questo è un momento nel quale occorre restare freddi, analizzare gli errori commessi da Wembley a oggi e frenare l’ondata di malevolo disincanto che arriverà, uguale e contraria a quella che ci ha fatto celebrare qualsiasi scempiaggine con una medaglia di mezzo come figlia inevitabile del trionfale 2021 azzurro".