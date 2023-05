Condò: “Milano questa sera si autocelebra. È la fine della traversata del deserto”.

Milan e Inter scenderanno in campo alle ore 21 nell'andata delle semifinali di Champions League . 20 anni dopo le due milanesi si contenderanno un posto nella finale della coppa europea più prestigiosa. Negli studi di Sky Sport, prima dell'inizio della gara, ha parlato il giornalista Paolo Condò:

"Oggi celebriamo la fine della traversata del deserto. Milano si autocelebra, non dimentichiamo che per anni Inter e Milan nemmeno si sono riuscite a qualificare per la Champions League".