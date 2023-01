Condò: “Inter, contro il Napoli mente fredda e cuore caldo. Col Monza…”

«La squadra nerazzurra - ha sottolineato il noto giornalista - ha mostrato cuore caldo e testa fredda. Se il Napoli avesse vinto sarebbe finita la corsa scudetto per l'Inter. La squadra di Inzaghi ha raggiunto con determinazione quel risultato ed è molto importante la sfida con il Monza perché poi potrebbe arrivare un periodo in discesa. Il Monza è settimo da quando c'è Palladino anche se è 14esimo in classifica. Sta facendo un buon lavoro quindi non sarà una gara semplice».