Condò: “Barella convince sempre. Inzaghi, trasformato mood Inter: da delusa a…”

Il giornalista ha parlato della vittoria contro la Fiorentina sottolineando i meriti del centrocampista e quelli dell'allenatore

«Luci e ombre? Barella mi convince sempre, anche nei momenti in cui va in sofferenza l'Inter lui riesce a cucire i reparti. Ha fornito l'assist sul due a uno e poi uno a Lautaro che per quell'errore è l'ombra della serata. Contro la Samp aveva fatto un gol bellissimo. Sarebbe stato ancora più bello se fosse venuto». Paolo Condò ha analizzato su Skysport la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina.

Sull'apporto che Inzaghi ha dato alla rosa nerazzurra la risposta del giornalista è stata: «La leggerezza. Sono stati molto bravi Marotta e Ausilio a non farsi prendere dal panico dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku e nei tempi giusti gli hanno dato i giocatori che servivano. Ma Inzaghiè stato bravo a trasformare immediatamente il mood di una squadra delusa, che da campione d'Italia ha perso i migliori, in una squadra nuovamente affamata e desiderosa di imporsi, penso e spero anche in Europa. Perché con il Real penso sia stato un incidente di percorso visto che l'Inter non ha giocato male. Credo che Simone sia stato bravissimo in questo».