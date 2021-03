Condò: “Mercato attaccanti? Al Psg sarà un casino. Icardi penso che sarà riconfermato”

Il giornalista ha parlato dei prossimi movimenti di calciomercato su Skysport soffermandosi sull'attacco del club parigino

A Skysport si è parlato di come potrebbero cambiare gli attacchi delle big nella prossima sessione di calciomercato. Paolo Condò a questo proposito ha sottolineato: «Attireranno molto l'attenzione i calciatori che andranno via. Come ad esempio Ronaldo. Se si creasse un buco, o la possibilità di risparmiare, non prendi un giovane ma un attaccante di esperienza per sostituirlo. Succederà un sacco di casino a Parigi. O rifirma Mbappé, o arriva Messi. Icardi penso che verrà riconfermato perché è stato preso. Prenderei Kean dal PSG. Lo vedrei bene in Italia in un grande club come la Juve o perché no il Milan».