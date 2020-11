Condò: “Da Vidal un tradimento a Conte. L’ingresso di Eriksen uno sfregio punitivo incomprensibile”

Sconfitta pesante per l’Inter che ora deve sperare in un miracolo per approdare agli ottavi di Champions League, ne ha parlato il giornalista. Il Real domina e vince 2-0 e ora si fa davvero dura. Ne ha parlato il giornalista Paolo Condò a Sky Sport:

“Ci stiamo continuando ad aggrappare alla matematica, sono delle cose da provetta che non tengono conto del calcio. Se nelle prime gare l’Inter aveva delle recriminazioni, questa sera non c’è nessun diritto. Ma solo il dovere a una forte autocritica. Questa sera non poteva pensare a una partita facile. Per Vidal partirà una di quelle multe che si ricorderà perché è inamissibile. È evidente che c’è qualcosa che in Europa non riesca a esprimersi. Manca qualità e qualcuno che gioca meno la potrebbe dare. Da Vidal un tradimento a Conte, a chi lo ha inseguito per due anni. L’ingresso di Eriksen a poco dalla fine con un risultato acquisito l’ho trovato uno sfregio punitivo al giocatore abbastanza incomprensibile”.