Condò: “Nainggolan all’Inter servirebbe. E la scorsa estate mi era misteriosa una cosa”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato così di Radja Nainggolan e di un suo possibile ritorno all’Inter: “La prima parte di stagione di Nainggolan l’aveva posto tra i giocatori top del campionato. Ma già nell’estate, mentre avevo capito perfettamente i motivi per i quali l’Inter non poteva dare un’altra chance a Icardi, il fatto che Nainggolan avesse lo stesso trattamento mi era abbastanza misterioso. Anche ora mi chiedo cosa succederà: Giulini ha fatto capire di non avere i mezzi economici per trattenerlo. All’Inter servirebbe un giocatore così: non è lo stesso tipo di giocatore di Vidal, ma nel momento in cui l’hai voluto con quella determinazione, per me Nainggolan è uno che quel lavoro può farlo”.