Condò: “Napoli, Inter e Milan hanno fatto un’impresa. Le milanesi trattengono il respiro”

Il giornalista Paolo Condò ha analizzato il cammino delle italiane in Champions in vista del sorteggio di oggi per i quarti di finale:

In queste ore di attesa è perfettamente avvertibile il respiro trattenuto di Milano, che alla faccia del suo look determinato e ottimista oggi non spera, ma trema. E anche allargando l’immagine al Napoli, che non ha di queste ubbie e per motivi tecnici verosimilmente non disdegna l’ipotesi di un derby nazionale, appare in tutta la sua chiarezza la differenza dei punti di vista freddi e caldi. Ciò non toglie che nel parterre delle magnifiche otto, le milanesi siano le formazioni più friabili: è vero che il Tottenham non ha mai impensierito il Milan e che il Porto ha fatto la voce grossa soltanto nel recupero del match di ritorno, ma agli ottavi girano ancora squadre con difetti evidenti, mentre l’aria dei quarti è assai più pesante.