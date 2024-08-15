Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò analizza la situazione del Napoli. La mancata cessione di Osimhen al momento blocca il mercato in entrata del Napoli con Conte che aspetta Lukaku. "È passato quasi un mese dalla volta in cui Antonio Conte si lamentò dell’eccesso di ottimismo che avvertiva attorno a sé. «Sento parlare di scudetto» disse in sala stampa con l’aria del maestro di un a classe di discoli, e gli bastò evocare l’enormità del peccato per riscuotere il diniego dei penitenti. È che a volte si tende un po’ troppo a semplificare. Il Napoli della scorsa stagione è passato alla storia per la peggiore difesa del titolo di sempre, ma il valore individuale dei suoi giocatori è rimasto notevole".

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"Restituiti a una guida capace e autorevole, perché non dovrebbero tornare al rendimento offerto con Spalletti? Il ragionamento ha i suoi punti di forza, ma è evidente che un mese fa certi problemi che oggi sono degli Everest sembravano ancora delle colline. Conte, invece, ne aveva già intuito il profilo devastante: Osimhen, per esempio, è la più grande trappola di mercato a memoria d’uomo. Se la sua situazione non si sbloccherà nelle prossime ore, e non è facile, il Napoli comincerà il campionato mandando in tribuna un giocatore da un milione al mese di stipendio, e alla fine della fiera gli pagherà il dovuto per astenersi dal lavoro perché questo dovuto è troppo. Nolan l’avrebbe immaginata più lineare".

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"Il cuore del problema è che nel calcio contemporaneo non è più possibile considerare lo stipendio del giocatore slegato dal valore del suo cartellino. Se a inizio mercato il Paris St.Germain, indiziato principale per accogliere Osimhen, a sorpresa ha fatto gli occhi dolci a Kvaratskhelia, è perché il suo stipendio — in perenne attesa di adeguamento — è ancora di 1.5 milioni annui. Si può ben pagare un cartellino se poi hai un tale margine per convincere il giocatore. Viceversa gli 11 milioni di ingaggio di Osimhen abbattono i fondi disponibili per il cartellino. Altro che clausola da 130 milioni.Se non succede nulla col Chelsea, l’altro più impervio punto di caduta del nigeriano, il Psg verrà il giorno prima della chiusura del mercato col borsellino degli spiccioli. Prendere o lasciare. Al posto di Aurelio De Laurentiis noi lasceremmo".